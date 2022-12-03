دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة أجراها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي وردة فعله على عرض المقابلة التي أدلى فيها بتصريحات أشعلت أزمة مع المملكة العربية السعودية.

وقال القرداحي في المقابلة التي أجراها على قناة القاهرة والناس، ردًا على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودي؟: "والله نفسي دائمًا أروح السعودية، السعودية كنت أعتربها زي بلدي بتعرفي انا اشتغلت في MBC، وأنا جزء من الـMBC، والـMBC محطة سعودية، والـMBC كان لها فضل كبير علي وأنا كان لي فضل برضه على نفسي طبعًا وعلى MBC، بس الـMBC هي الي اعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العربي.."ص

وتابع قائلا: "أنا لا أتنكر، وحاج بقى أصحاب الألسنة المغرضة الي بقولوا متنكر وشرب من البير ورمى فيه حجر، بلاش هذا الكلام لأن هذا ليس صحيحًا، وهذا من ضمن الحملة الخبيثة المدبرة التي كانت مفبركة عشاني أنا، وعشان يمسوا بشخصي، وبموقعي الإعلامي والمهني،، وغيره.."

وأضاف: "السعودية تعني لي جدًا لأنه في السعودية عندي أصدقاء كثر، إخوة أنا داخل بيوتهم، لا أنسى، ومش ممكن أغلط معاهم يعني، ولا غلطت معاهم.."