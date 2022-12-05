نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سيسافر الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر/ كانون الأول، في زيارة دولة تستغرق يومين، وفقًا لمصدر مطلع على الرحلة ومصدر دبلوماسي عربي ومسؤول عربي رفيع.

وذكرت المصادر الثلاثة أنه سيتم عقد مؤتمرين خلال رحلة شي إلى الرياض، ومؤتمر صيني عربي ومؤتمر صيني - خليجي.

من المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 14 رئيس دولة عربية المؤتمر الصيني العربي، بحسب المصدر الدبلوماسي العربي الذي وصف الرحلة بأنها "علامة فارقة" للعلاقات العربية الصينية.

تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.