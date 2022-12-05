بعد زيارته البحرين.. الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات

نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

زيارة إماراتية إلى إسرائيل بمناسبة مرور عامين على تطبيع العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ، الاثنين، في ثاني زيارة له إلى الإمارات في غضون عام.

ويحضر هرتسوغ "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس الإسرائيلي. ودار لقائهما في قصر الشاطئ، حول علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام.

وتطرق اللقاء إلى أهمية "حوار أبوظبي للفضاء" في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم. كما بحثا فرص تطوير القطاع.

كان هرتسوغ قد زار إلى الإمارات للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأجرى الرئيس الإسرائيلي أول زيارة له إلى البحرين، الأحد، وحضر فيها منتدى اقتصاديًا.

في سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك برعاية أمريكية.