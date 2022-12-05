وزير الشؤون الإسلامية السعودي: المملكة اكتوت بأذى وشر تيار الصحوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ فكر تيار "الصحوة"، الذي بدأ في الظهور في ثمانينيات القرن الماضي بالمملكة العربية السعودية، بأنه "تدميري"، ورأى أن بلاده "اكتوت بأذى وشر" تيار "الصحوة"، على حد تعبيره.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد، في تصريحات عام 2017، أن السعودية انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 1979، وقال إن المملكة لم تكن بهذا التشدد في السابق، مضيفا: "نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان".

وفي حوار مع قناة "الإخبارية" السعودية، مساء الأحد، قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي إن بلاده شهدت "موجة مبرمجة من أصحاب الفكر الملوث، الفكر الإخواني الذي سُمي تلطيفا الصحوي وهو ليس صحويا بل تدميريا".

وأضاف: "كان يوجد هجمة شرسة من قبل الإخوان المسلمين متمثلين بما يُسمى زورا تيار الصحويين، عملوا عملا لم يعمله أحد قبلهم أو بعدهم في المملكة، لمحاولة تشتيت أبناء هذا الوطن، وشتتوا بالفعل الكثير من أبناء هذا الوطن وصرفوهم عن الالتفات إلى مصالحهم وعلمهم ووطنهم نحو الهدم والتدمير والتفكيك والتكفير".

وتابع عبداللطيف آل الشيخ بالقول: "اكتوت المملكة بأذاهم وبشرهم بما يقومون به من أعمال خبيثة داخل الوطن، ثم تطور فكرهم إلى الدعوة للجهاد ودفعوا بشباب بسطاء وجهلة إلى أتون الفتن في الدول الأخرى، والقيام بأعمال لم ولن تقبلها الحكومة السعودية أو المملكة العربية السعودية".