نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، إلغاء شرط الحصول على بطاقة "هيا" لدخول أراضيها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها غير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم.

وقالت الداخلية القطرية، في بيان، إنه سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة عبر منافذها المختلفة دون الحاجة إلى بطاقة هيا لغير حاملي تذاكر المونديال اعتبارا من اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022".

وأضافت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود إتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات كأس العالم والفعاليات الترفيهية فيها خلال الفترة المتبقية من البطولة.

وأشار بيان الداخلية القطرية إلى أنه ما زال على الراغبين في حضور مباريات داخل الاستادات التسجيل عبر منصة "هيا".

وكانت قطر قد أعلنت تعليق دخول جميع الزوار إلى أراضيها من 1 نوفمبر على أن تستأنف تأشيرات الزيارة بدءا من 23 ديسمبر، باستثناء من يحملون بطاقة "هيا" لحضور مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى المواطنين القطريين والمقيمين في قطر وحاملي البطاقة الشخصية القطرية والحالات الإنسانية.