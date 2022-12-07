(CNN)-- حث الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، حكومة بلاده الحالية على مد يد التعاون تجاه المحتجين وسط المظاهرات المستمرة على مستوى البلاد والتي تمثل أكبر تحد لإيران منذ عقود.

جاء ذلك في رسالة لخاتمي، الثلاثاء، قبل "يوم الطلاب" الذي يصادف ذكرى مقتل ثلاثة طلاب جامعيين في عام 1953 على يد الشرطة الإيرانية بظل نظام الشاه محمد رضا بهلوي، حيث قال: "يجب على الحكومة الاستماع إلى المتظاهرين قبل أن فوات الأوان".

وأوضح خاتمي: "أنصح المسؤولين بتقدير هذا الوجود (الاحتجاج) وبدلاً من التعامل معه بشكل غير لائق، مد يد التعاون إليهم، والتعرف على الجوانب الخاطئة للحوكمة بمساعدتهم قبل فوات الأوان".

تتواصل المظاهرات على مستوى البلاد في إيران منذ سبتمبر / أيلول، وقد اندلعت شرارتها بوفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت في عهدة الأمن بعد أن ألقت "شرطة الآداب" القبض عليها بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.