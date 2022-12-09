سوريا تحبط محاولة تهريب نحو 40 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن

الشرق الأوسط
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هل أصبحت سوريا "دولة مخدرات"؟ تقرير يكشف التحول وكاتبه يتحدث لـCNN
05:11
هل أصبحت سوريا "دولة مخدرات"؟ تقرير يكشف التحول وكاتبه يتحدث لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أحبطت السلطات السورية محاولة تهريب أكثر من 40 كيلوغراما من المخدرات جنوب البلاد كانت باتجاهها إلى الحدود الأردنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

سوريا تحبط محاولة تهريب نحو 40 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن
صورة نشرتها "سانا" للمخدرات المضبوطة , plain_textCredit: SPA

وعرضت الوكالة في تقريرها صورة من المخدرات المضبوطة وأسلحة، لافتة إلى أن السلطات تمكنت من القبض على المهربين.

ونقل تقرير الوكالة على لسان مصدر قوله: "نتيجة لعمليات المراقبة والتقصي وتعاون الأهالي، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 40 كيلو غراماً بعد الاشتباك مع المهربين قرب الحدود الأردنية".

وأكد المصدر في تصريحاته للوكالة أن "الجهات المختصة تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الإتجار وتهريب المخدرات بكل أنواعها".

ويذكر أن القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي رصدها لأكثر من 160 شبكة تهريب في الجنوب السوري.

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