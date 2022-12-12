دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، مقتل الفتاة الفلسطينية، جنى مجدي عصام زكارنة البالغة من العمر 16 عامًا برصاص جنود إسرائيليين خلال غارة للجيش الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية، الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه على علم بالتقارير المتعلقة بمقتل فلسطينية، خلال مداهمة، قال إنها نفذت لملاحقة "مشتبهين بالإرهاب"، مضيفا أن مقتل الفتاة "قيد المراجعة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أنه اعتقل 3 أشخاص خلال المداهمة. وجاء في البيان أن "قوات الأمن ألقت القبض على 3 مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال إرهابية". وبحسب الجيش الإسرائيلي، ألقى المشتبه بهم، "متفجرات وأطلقوا النار" على جنود الجيش الإسرائيلي الذين ردوا بـ"الذخيرة الحية"، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن خليل سليمان، مدير مستشفى "الشهيد" الحكومي في مدينة جنين، قوله إن جنى مجدي عصام زكارنة، قتلت إثر اصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام القوات الإسرائيلية الحي الشرقي من مدينة جنين. وقال مراسل "وفا" إن جنى أصيبت بالرصاص بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين عام 2022 إلى 217، منهم 52 في قطاع غزة و166 في الضفة الغربية، وفقا لإحصاء CNN.