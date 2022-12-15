نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية عددا من الملفات التي استعرضها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الذي يزور العاصمة، واشنطن.

وقالت الخارجية في بيانها: "اجتمع وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن العاصمة خلال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا. وشدد الوزير بلينكن على التزامنا بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وأثنى على استضافة مصر الناجحة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27).."

وتابعت: "كما ناقش مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وعلاقاتنا الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود"، وشدد الوزير بلينكن على "أهمية التوصل إلى قرار دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بشكل يضمن مصالح الأطراف كافة"، كما أعاد "التأكيد على أن العلاقات الثنائية تتعزز من خلال إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر".

وأشار وزير الخارجية إلى "إفراج مصر عن معتقلين سياسيين مؤخرا وشجّع على إحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".