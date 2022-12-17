دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من عزاء، العقيد عبدالعزيز الدلابيح، نائب مدير شرطة مدينة معان (نحو 218 كم) جنوب العاصمة عمّان، الذي قتل بـ"رصاص مخربين"، وفقا لما نقلته السلطات الأردنية.

وتداول نشطاء صور ومقاطع فيديو العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وعمه، الأمير الحسن بن طلال وهم يقدمان واجب العزاء وسماع جملة "احنا فدا الوطن سيدي" من قبل أحد مستقبلي الملك لحظة نزوله من السيارة.

ويأتي مقتل العقيد الدلابيح في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.

وفي البيان الرسمي الذي صدر عن الأمن العام، قال إن "استشهاد العقيد عبدالرزاق الدلابيح جاء إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، أثناء تعامله مع أحداث شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربّين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظة معان".

وشددت السلطات، في بيانها، على ما وصفته بـ"الضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن، مع التأكيد على حماية حرية التعبير والتعامل بالقوة المناسبة مع أعمال الشغب والتخريب".