نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان السلطات السعودية إلقاء القبض على مقيم نشر محتوى فيه "مساس بحرمة الحياة الخاصة".

ونشرت صفحة الأمن العام السعودي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة للشخص بعد إلقاء القبض عليه دون إظهار وجهه.

وقالت صفحة الأمن العام في تغريدتها: "شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم وثق ونشر محتوى مرئيا يتضمن ألفاظا فيها مساس بحرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية".

وأضافت: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".