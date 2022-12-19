دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، الاثنين، أن التحقيقات ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة أكدت أن "الإرهابي"، الذي قُتل في المداهمات الأمنية، صباح الاثنين، هو ذاته مطلق النار وقاتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.

وأكدت المديرية، في بيان، أن "المعلومات التي تم التوصل لها بيّنت وجود اتفاق جنائي بين أعضاء الخلية الإرهابية، قاموا بتدبيره بأن يقوم كل منهم بالدور المطلوب منه، إذ قامت في مساء يوم الخميس الماضي، مجموعة منهم بإشعال الإطارات في الشارع العام وإغلاقه، فيما أُسند للإرهابي المقتول وشقيقه الأكبر، مهمة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن العام، فور وصولهم للتعامل مع أعمال الشغب".

وأشارت المديرية إلى "تطابق السلاح الذي استخدمه الإرهابي، الإثنين، خلال المداهمة التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء وخمسة مصابين، مع العينات الملتقطة من مسرح جريمة استشهاد العميد الدلابيح، بعد مضاهاتها فنيا لدى المختبر الجنائي".

وقال بيان الأمن العام الأردني إن القوة الأمنية التي نفذت المداهمة "عملت لساعات طويلة لإلقاء القبض على كافة الأشخاص المطلوبين، وتحييد القاتل في ظروف معقدة رافقت المداهمة، وحاول القاتل استغلالها بوجوده في منطقة سكنية وتنقله بين منازل متلاصقة، بداخلها أطفال ونساء، إضافة إلى محاولة مجاورين إعاقة عمل القوة، وتعطيلها حتى استطاعت القوة تحييده وعزله وقتله، بالرغم من إطلاقه النار باتجاهها بكثافة واستعداده بكميات كبيرة من الذخيرة".