نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

بلينكن لـCNN عن النووي الإيراني: كل الخيارات مطروحة على الطاولة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران "ماتت"، وفقا لمقطع فيديو جرى تداوله الثلاثاء، حيث أظهر لقائه مع ناشطين إيرانيين الشهر الماضي في كاليفورنيا.

وقال بايدنK للنشطاء الإيرانيين الذين حضروا حدثا في جنوب كاليفورنيا في مطلع نوفمبر/ تشرين: "لقد ماتت، لكننا لن نعلن ذلك. قصة طويلة". ودعا النشطاء بايدن إلى إعلان وفاة الاتفاق الموقع مع طهران في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وظهر فيديو المواجهة عبر تويتر، الثلاثاء.

وقال النشطاء لبايدن إن النظام الإيراني لا يمثلهم، فأجاب: "أنا أعلم أنهم لا يمثلونكم".

واستدرك بايدن: "لكنهم سوف يمتلكون سلاحًا نوويًا سيمثلونه". في حين لم يُظهر الفيديو ما يقوله الرئيس الأمريكي بعد ذلك.

لم يثر البيت الأبيض شكوكًا حول مدى صحة الفيديو، وقال بدلا من ذلك إن تصريحات بايدن تعد انعكاسًا للواقع، وأنه لا يوجد احتمال لإعادة تثبيت اتفاق عهد أوباما وسط الاحتجاجات في إيران.

قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، مستخدمًا اختصاراً لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الاسم الرسمي للصفقة الإيرانية: "تعليقات الرئيس تتماشى إلى حد كبير مع كل ما قلناه عن خطة العمل المشتركة الشاملة وهو ليس فقط تركيزنا في الوقت الحالي ، إنه ليس على جدول أعمالنا".

وسعى بايدن لإعادة الدخول في الاتفاق النووي، الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في عام 2018. وفي السنوات التالية، بدأت إيران تكثيف برنامجها النووي، الذي تصر على أنه للأغراض المدنية فقط.

كانت المحادثات متوقفة ولم تتوصل إلى اتفاق. مع انتشار الاحتجاجات في إيران هذا الخريف، قالت الولايات المتحدة إنها لم تعد تركز على التفاوض على اتفاق.

كما اتهمت واشنطن طهران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وأسلحة أخرى لمساعدتها في غزو أوكرانيا، مما يساهم في انهيار المحادثات النووية.

قال كيربي، الثلاثاء، "إن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست محور تركيزنا في الوقت الحالي وليست على جدول أعمالنا. نحن ببساطة لا نرى اتفاقًا قادمًا في أي وقت قريب بينما تواصل إيران قتل مواطنيها وبيع الطائرات بدون طيار لروسيا. لذا فإن ما نركز عليه الآن هو طرق عملية لمواجهة إيران في تلك المجالات وليس على الصفقة الإيرانية".

وتابع: "لا يوجد تقدم يحدث الآن فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني. لا نتوقع أي تقدم في أي وقت في المستقبل القريب".