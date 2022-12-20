نشر الاثنين ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء "إصابة عسكريين اثنين بجروح وحدوث بعض الخسائر المادية إثر قصف بالصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة فجرا عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها"، وتابع: "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح و بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل عن الغارات كما لم ترد على الإعلان السوري.