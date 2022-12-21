نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

إيرانية الصنع.. شاهد طائرات "كاميكازي" الجديدة التي تستخدمها روسيا بشكل متزايد في أوكرانيا

روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟

(CNN)-- حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يوم الثلاثاء، من أن روسيا ستزود إيران بـ"مكونات عسكرية متقدمة" مقابل طائرات إيرانية بدون طيار تلقتها بالفعل.

وأوضح والاس، خلال خطاب نهاية العام أمام مجلس العموم البريطاني، "كيف أصبحت إيران واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا".

وقال الوزير البريطاني: "روسيا تعتزم تزويد إيران بمكونات عسكرية متطورة تقوض أمن الشرق الأوسط والأمن الدولي مقابل تزويد موسكو بأكثر من 300 طائرة بدون طيار من طراز (كاميكازي)"، مشددا على أهمية "فضح تلك الصفقة".

ولم يقدم والاس أي تفاصيل أخرى.

وقال وزير الدفاع البريطاني إنه "أبقى قنوات اتصال مفتوحة" مع نظيره الروسي سيرغي شويغو "من أجل تجنب سوء التقدير وتقليل مخاطر التصعيد"، وأضاف أنه "شدد مرارا وتكرارا على أنه يجب على روسيا التوقف عن استهداف المدنيين في أوكرانيا وسحب قواتها".

وتابع: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما ترسل روسيا تلك الموجات من الطائرات بدون طيار لتصعيد هجومها على المدنيين الأبرياء"، مؤكدا التزام المملكة المتحدة بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدفاعات للتصدي لهذه الهجمات.

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الدفاع الروسية للتعليق على تصريحات وزير الدفاع البريطاني.

وكانت إيران اعترفت بأنها أرسلت إلى روسيا "عددا محدودا من الطائرات بدون طيار" ولكن قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول، دق البيت الأبيض ناقوس الخطر بشأن الشراكة العسكرية المزدهرة بين إيران وروسيا ، قائلا إن الولايات المتحدة ستعمل على "فضح وتعطيل" تبادل الأسلحة والمعلومات بين البلدين.