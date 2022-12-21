وزير يشتكي من "إزعاج الركاب" في رحلة إلى جاكرتا والخطوط السعودية ترد

نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الخطوط الجوية السعودية على شكوى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، من تغيير مسار رحلته إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، طالبة منه تزويدها بمعلومات إضافية حول ما حدث.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على تويتر: "حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب الرياض جدة جاكرتا ، ثم تتأخر الرحلة ساعتين عن موعد الاقلاع في جدة".

وتابع الوزير قائلا: "وعند صعود الطائرة تفاجأنا أننا سنذهب إلى ماليزيا كولالمبور ولم يكن ذلك في جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا، من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين".

وردت صفحة "العناية بالضيوف" التابعة لخطوط السعودية على التغريدة بالقول: " ضيفنا العزيز د.عبداللطيف، يؤسفنا إنزعاجك وتعرضك لوضع غير مريح، نأمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظاتك عبر نموذج الملاحظات ويرجى تزويدنا برقم الشكوى عبر الخاص لنتمكن من متابعة الشكوى. شكراً لتواصلك".