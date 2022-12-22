دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية على منع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار، ولفتت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الزي المحدد وقت أداء الاختبارات.

وكانت الهيئة ردت، يوم الجمعة، عبر حسابها على تويتر على سؤال بشأن هل الحجاب مسموح خلال أداء الاختبارات؟، وأجابت: " يتوجب الإلتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار".

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في تصريحات سابقة خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية عام 2018، إن "ارتداء العباءة ليس شرطاً للمرأة السعودية، وإن المهم هو الحشمة، وإن القوانين تلزم النساء بارتداء ملابس محتشمة ومحترمة مثل الرجال تماما، ولا تلزم النساء صراحة بارتداء عباء سوداء أو غطاء رأس أسود"، وذكر أن اتخاذ القرار الخاص بالملابس "متروك للنساء في إطار الاحترام والحشمة".