"طالبان" توضح سبب منعها الطالبات من دخول الجامعات

(CNN)-- قال وزير التعليم العالي في حركة "طالبان" بأفغانستان ندا محمد نديم، يوم الخميس، إن الحركة منعت الطالبات من دخول الجامعات لعدة أسباب من بينها "عدم الالتزام بالزي الإسلامي والقيم الإسلامية".

وأضاف نديم، في مؤتمر صحفي أن "طالبان تحترم حقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية"، وتابع: "كان على الفتيات السفر إلى من مقاطعة لأخرى دون مرافق وكان عليهن قضاء أشهر هناك وهذا مخالف لقيمنا الإسلامية".

وذكر: "تم توجيه هؤلاء الطالبات، اللائي يذهبن إلى الجامعات، بالالتزام بارتداء الحجاب، والذي لم يتم تطبيقه أيضا للأسف، وكانت الإمارة الإسلامية تتطلع إلى أن هذا قد يتم تنفيذه اليوم أو غدا ولكن للأسف بعد 14 شهرا لم يحدث ذلك"، وقال: "الفتيات الذاهبات إلى الجامعات كن يأتين بملابس كالنساء الذاهبات إلى حفلات الزفاف".

وتجمع العشرات، بينهم طلاب جامعيون ونشطاء، يوم الخميس بالقرب من جامعة كابول للاحتجاج على القرار الذي تم تنفيذه في اليوم السابق، وقال منظم الاحتجاج، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة، إن العديد من المتظاهرين احتجزتهم "طالبان" لكن أطلقت سراحهم لاحقا.

وتواصلت شبكة CNN مع "طالبان" للتعليق.