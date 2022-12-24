داخلية مصر تكشف حقيقة فيديو متداول لعرض مبالغ مالية ضخمة على "تيك توك"

نشر السبت ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية ومحلية.

جاء ذلك في مقطع فيديو للداخلية المصرية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قالت فيه: "من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط القائم بالنشر وبين أنه (عامل - مقيم في محافظة الجيزة)".

وتابعت الداخلية المصرية: "بمناقشته أفاد بأنه في إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصي عبر تطبيق ’تيك توك‘ قام باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية والتي تتناول عرض كميات من العملات المحلية والأجنبية وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية عقب إجراءه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به".

ونشرت وزارة الداخلية صورة مموهة لشخص بجانب بيانها مضيفة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".