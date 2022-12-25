مصر.. إصابة 27 شخصا بانهيار مدرج بصالة رياضية جنوب القاهرة

نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصيب 27 شخصا إثر انهيار مدرج بصالة رياضية جنوب العاصمة المصرية، القاهرة، وفقا لبيان نشرته وزارة الصحة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وقالت الوزارة في بيانها: "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية لمصابي حادث الانهيار، بأحد صالات الألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة".

ووجه الوزير وفقا للبيان "برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة، وتوافر جميع الفرق الطبية والتخصصات الجراحية المختلفة في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث".

وذكرت الوزارة أنها "كانت قد أعلنت في حصر مبدئي إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها اصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي".