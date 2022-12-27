نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية في مصر أسباب عدم شعور المواطنين ببعض الزلازل، وأشار إلى أن الهزة التي شهدتها البلاد الثلاثاء وسيكون لها توابع على مدار اليومين المقبلين.

وأوضح المعهد عبر صفحته على فيسبوك الأسباب التي تؤدي إلى عدم شعور البعض بالزلازل رغم قوتها: "والاجابة المثلى لذلك: طبيعى جدا اختلاف احساس المواطنين بأى زلزال..لاسباب كتير منها وضع الشخص (صاحى او نايم..واقف او جالس..ثابت او متحرك...فى طابق ارضى او طابق مرتفع) واخيرا قربة من موقع الزلزال"، حسب قوله.

وأكد المعهد أن هناك "توابع" للزلزال الذي حدث الثلاثاء لكنه أشار إلى أن التوابع ستكون أخف بكثير من الزلزال الرئيسي ولن يشعر بها المواطنون.

وأوضح المعهد أن التوابع ستحدث على مدار يومين، حسبما ذكر عبر صفحته على موقع فيسبوك.