إيران تغير مسار طائرة كانت تقل عائلة "أسطورة" كرة القدم علي دائي

نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، يوم الاثنين، إن طائرة كانت متجهة إلى دبي على متنها زوجة وابنة "أسطورة" كرة القدم الإيرانية علي دائي "اضطرت للعودة إلى إيران".

وأضافت وكالة الأنباء أن زوجة اللاعب وابنته تم منعهما من مغادرة إيران "لعدم إبلاغ السلطات المعنية بقرار المغادرة على الرغم من تلقيهما أوامر بذلك".

وأشارت "تسنيم" إلى أن الزوجة مُنعت من مغادرة البلاد بأمر من المحكمة "لمشاركتها في أعمال الشغب والتحريض على الإضراب بين 24 و 26 نوفمبر/ تشرين الثاني وكذلك 14 و 16 ديسمبر/ كانون الأول".

وأضافت أن الابنة مسموح لها قانونا بالمغادرة، ولفتت إلى أن وجهة الزوجة والابنة النهائية كانت أمريكا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الطائرة تلقت أمرا بالهبوط في مطار كيش الإيراني، حيث أُمرت الأسرة بالخروج من المطار، ولكنها أوضحت أن زوجة اللاعب وابنته ليستا قيد الاعتقال على الرغم من ركوب الطائرة بـ"شكل غير قانوني".

وكان علي دائي مؤيدا قويا للاحتجاجات في إيران، التي اندلعت عندما توفيت الشابة مهسا أميني، في سبتمبر/ أيلول بعدما احتجزتها شرطة "الأخلاق" الإيرانية.

ومؤخرا رفض دائي دعوة لحضور كأس العالم في قطر تعبيرا عن تضامنه مع المحتجين الإيرانيين.

وكتب دائي، على إنستغرام، في سبتمبر: "بدلا من القمع والعنف واعتقال الشعب الإيراني، حلوا مشاكلهم".

وتواصلت شبكة CNN مع علي دائي طلبا للتعليق.