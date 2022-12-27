نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، يوم الاثنين، إن "التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها".

وأضاف شنطوب في كلمة خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة التركية أنقرة، أن "الاتصالات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول، وأن الاتصالات على الصعيد السياسي بين تركيا والسعودية ستضيف قوة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وذكر رئيس البرلمان التركي أن بلاده تدعم ترشح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض، وقال إنها "ستشكل خطوة مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها".

ولفت إلى أن تركيا "تولي أهمية لأمن واستقرار دول الخليج بشكل خاص، ونهدف إلى خلق جو إيجابي يسود المنطقة بأسرها من خلال الجهود المشتركة، ونولي أهمية خاصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة".

وذكرت "الأناضول" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل رئيس مجلس الشورى السعودي في المجمع الرئاسي التركي، بعيدا عن وسائل الإعلام، وحضر اللقاء المغلق من الجانب التركي، رئيس البرلمان.

وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن رئيس مجلس الشورى السعودي أكد للرئيس التركي عزم مجلس الشورى والبرلمان التركي على "تعزيز ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط، والارتقاء بالعلاقات البرلمانية إلى أعلى المستويات".

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة".

وكانت "واس" قالت إن رئيس مجلس الشورى السعودي وصل، الأحد، إلى تركيا أنقرة، في مُستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من رئيس البرلمان التركي.

ولفتت إلى تصريحات رئيس مجلس الشورى التي أشاد خلالها بـ"العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وشعبيهما الشقيقين"، مشيرا إلى "أهمية تفعيل اللقاءات والتواصل المستمر بين المجلسين بما يدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستويات أرحب، والمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".