دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن حرس الحدود السعودي، الأربعاء، إحباط تهريب أكثر من 30 طنًا من القات والحشيش المخدر، في نجران وجازان وتبوك وعسير واعتقال 361 متهما وتسليمهم لجهات الاختصاص.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 29.2 طن من نبات القات المخدر، كما أحبطت محاولة تهريب طن و766 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح القريني أنه تم القبض على المهربين وعددهم 361 شخصا، من بينهم 23 مواطنا، و338 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 261 من الجنسية اليمنية و70 من الجنسية الإثيوبية، و7 يحملون الجنسية الإريترية، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمواد المضبوطة لجهة الاختصاص.