اجتماع وزراء الدفاع وقادة المخابرات السوريين والأتراك والروس في موسكو

نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

عربات مدرعة عسكرية روسية وتركية وناقلات جند مدرعة تسير في دورية مشتركة على طول الطريق السريع إم 4، الذي يربط بين محافظتي حلب واللاذقية شمال سوريا، في 7 يوليو /تموز 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في 28 ديسمبر/كانون الأول (الأربعاء)، عقدت محادثات ثلاثية في موسكو بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا، وناقش الوزراء سبل حل الأزمة السورية وأزمة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة".

وأوضحت الوزارة أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره لزيادة استقرار الوضع في سوريا والمنطقة كلها".

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بانعقاد اجتماع أمني وعسكري رفيع، بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وكذلك رؤساء أجهزة استخبارات الدول الثلاثة في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الأناضول، إن موسكو احتضنت اجتماعا بين وزراء دفاع تركيا، خلوصي أكار، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير الدفاع السوري محمود عباس، إضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.

وأضافت أن الاجتماع الثلاثي في موسكو جاء لمناقشة "الملف السوري ومشكلة اللاجئين والكفاح المشترك ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تحدث، السبت، عن الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال أكار: "كل ما يجب القيام به يتم وفقا للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضا".