بمراسم استقبال رسمية.. السعودية تعزز أسطولها بسفينة "الدرعية" العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبلت القوات البحرية الملكية السعودية، الخميس، سفينة عسكرية من طراز "كورفيت- أفانتي 2200" أُطلق عليها اسم سف"جلالة الملك الدرعية"، في قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي، قادمة من مقر التصنيع في إسبانيا.

وأقامت القوات البحرية، مراسم استقبال رسمية لسفينة "جلالة الملك الدرعية"، ثاني سفن "مشروع السروات"، الذي يشتمل على تصنيع وبناء 5 قطع بحرية بقدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية، وذلك تنفيذا للاتفاق الموقع بين الشـركة السعودية للصـناعات العسكرية، وشركة نافانتيا الإسبانية لتصنيع السفن، وفقا لمانقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وخلال مراسم الاستقبال، تفقد قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي السفينة، وتجوّل في أقسامها، واطّلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنيات متقدمة، ثم دون كلمة في "السجل التاريخي" للسفينة، بحسب "واس".

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وأكد أن السفينة من طراز "كورفيت- أفانتي 2200"، ستسهم في "رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للسعودية".

وأضاف أن سفن مشروع السروات، تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع كافة التهديدات الجوية، السطحية وتحت السطحية، وستزود بأول نظام سعودي لإدارة القتال البحري تحت اسم "حزم"، والذي يسهم في توطين الصناعات العسكرية، عبر نقل التقنية ورعاية المواهب الوطنية من خلال برامج التدريب على رأس العمل.

Credit: spa

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية (SAMI) المهندس وليد أبوخالد: "نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نشهد مرة أخرى هذه اللحظة التاريخية بوصول سفينة جلالة الملك الدرعية، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، ولقد ظلت الشركة، على مدى الأعوام الماضية، تعمل بشكل دؤوب للمساهمة في بلوغ الأهداف التي حددها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ إطلاق الرؤية الطموحة للنهوض بقطاع الصناعات الدفاعية".

ووصف وصول السفينة، بالإنجاز الوطني الطموح، الذي سيشكل خطوة استراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

Credit: spa

ويتضمن مشـروع السـروات، مراحل إعداد طويلة، أبرزها تدريب طواقم السفن أكاديميا وفنيا، التطبيق العملي على محاكاة تدريبية متطورة، والتدريب العملياتي بالبحر، كما يتضمن الخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمداد اللاحق طويل الأجل، وتوريد معامل الاختبار الأرضي، ومعدات وأنظمة للقاعدة البحرية لصيانة السفن واستمرارية تأهيل طواقمها.