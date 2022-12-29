دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في سجال مع إعلاميين مصريين، بعد تعليقه على صورة مزيفة ساخرة لعدد من الإعلاميين المصريين يدقون الطبول، في إشارة لكلمة "التطبيل" التي يستخدمها مصريون لاتهام الإعلاميين بالمبالغة في دعم وتأييد النظام.

ونشر أحد المغردين، صورة لأشخاص يدقون الطبول، ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز، وعلق ساويرس على الصورة قائلا: "ناقص واحد".

وأثار تعليق ساويرس غضب بعض الإعلاميين الموجودين في الصورة المزيفة، ورد عمرو أديب على ساويرس قائلا بالعامية: "إحنا مكسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي".

وبدوره، قال أحمد موسى: "عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسي دورك وقناتك في ٢٠١١ ، التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك، هذا هو نجيب مصلحته أولا…. عيب عليك يا نجيب... وما خفي أعظم".

ورد ساويرس على موسى قائلا: "شرف لي أني كنت في ثورة ٢٥ يناير وستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر رغم إنها سرقت… لعزوف شبابها عن السياسة وسيئاتها".

من جانبه، قال الإعلامي محمد الباز، عبر حسابه على فيسبوك، إن "ساويرس رجل يعاني من فراغ كبير... ولأنه بيعاني من فراغ فتلاقيه من وقت للتاني يمارس شكلا من أشكال التفاهة"، بحسب تعبيره.

وفي الوقت نفسه، لكن دون أن يذكر أسماء، قال مصطفى بكري، عبر حسابه على تويتر: "من هرب أموال مصر للخارج، من أساء لجيشنا العظيم، من اعتبر مصر بالنسبة له شقة مفروشة ومنهب للثروات، من فسد وأفسد، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوي 5 ملايين جنيه، لا يحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن".