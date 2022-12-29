نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، يوم الأربعاء، إنه تقدم بطلب لترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف شنطوب للصحفيين في مقر البرلمان، أن "رؤساء برلمانات ونواب عدد من الدول، يعتزمون التقدم بطلب في هذا الخصوص"، وأردف: "التقينا بالعديد من رؤساء البرلمانات والنواب الذين يقولون إن كلا من تركيا ورئيسها يجب أن يحصلوا على جائزة سلام لما قاموا به عام 2022"، حسب قوله.

وتابع: "بالنسبة إلي، تركيا هي الدولة الأكثر بروزا في 2022، والرئيس رجب طيب أردوغان أكثر زعيم وضع بصمته على الأحداث العالمية".

وذكر أن دور الوساطة الذي لعبته تركيا لحل عدد من المشاكل العالقة في العالم "حظي بتقدير الجميع واحترامهم"، بحسب "الأناضول".