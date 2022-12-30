دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتولى السلطة مرة أخرى، على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وقال بايدن في بيان: "أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو، صديقي منذ عقود، للتعامل المشترك في مواجهة العديد من التحديات والفرص، التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات من إيران".

وأضاف: "تعمل الولايات المتحدة على تعزيز منطقة متكاملة ومزدهرة وآمنة بشكل متزايد، مع الفوائد لجميع مواطنيها، ومنذ بداية إدارتي، عملنا مع شركاء لتعزيز هذه الرؤية الأكثر تفاؤلا لمنطقة يسودها السلام، بما في ذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع بالقول: "نهدف إلى مواصلة هذا العمل المهم، مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو".

في غضون ذلك، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن نتنياهو "قال مرارا إنه هو من سيضع سياسة حكومته"، مع دخوله في ائتلاف مع الأحزاب اليمينية. وأضاف المتحدث: "كما أوضحنا، نحن لا ندعم السياسات التي تعرض للخطر، قابلية حل الدولتين للحياة، أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وتراقب الولايات المتحدة عن كثب، وصول حكومة إسرائيل الجديدة إلى السلطة. وأدى نتنياهو وحكومته اليمين، الخميس، لولايته السادسة كرئيس للوزراء، بعد 18 شهرا من إزاحته.

وعاد نتنياهو بدعم من العديد من الشخصيات اليمينية المتطرفة التي كانت على هامش السياسة الإسرائيلية، بعد تشكيل ائتلاف قبل وقت قصير، من انتهاء المهلة النهائية الأسبوع الماضي.

وسيشغل أعضاء في حزب الليكود بزعامة نتنياهو بعض أهم المناصب الوزارية، بما في ذلك، وزارات الخارجية والدفاع والعدل.

لكن تم تعيين عدد من السياسيين الذين ينتمون إلى أقصى اليمين في الطيف السياسي الإسرائيلي في مناصب وزارية، على الرغم من الجدل حول مواقفهم خلال الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر /نشرين الثاني الماضي، والتي فازت فيها كتلة يقودها نتنياهو من القوميين المتطرفين، والأحزاب الدينية المتطرفة.