جماعة "حزب الله" تعلن إلغاء خطاب حسن نصرالله.. وتوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مكتب العلاقات الإعلامية في جماعة "حزب الله" اللبنانية، إلغاء الخطاب الذي كان مقررا، الجمعة، للأمين العام حسن نصرالله، لـ"أسباب صحية".

وأوضح مكتب العلاقات الإعلامية للحزب، في بيان، أن حسن نصرالله "أُصيب بالإنفلونزا، فتم إلغاء خطابه، حيث تعوقه الإصابة عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي"، وأشار البيان إلى أنه "يتلقى العلاج المناسب".

وأضاف البيان، الذي نشرته قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله"، أنه من المقرر أن يدلي الأمين العام بخطاب، مساء الثلاثاء المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي.

وقتل سليماني والمهندس إثر غارة أمريكية شنتها طائرة بدون طيار، بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.