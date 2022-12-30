نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، مخاطبا الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "نسلمكم الدولة بوضع جيد جدا، حاولوا الامتناع عن تدميرها"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية على لسان يائير قوله إن "حكومته توصلت الى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية واوقفت ابرام الصفقة النووية مع طهران، ووضعت الاسس لانضمام السعودية لاتفاقيات ابراهيم وكثفت النشاطات لمنع التموضع العسكري الايراني في سوريا".

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد وافق، الخميس، على حكومة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، اليمينية المتشددة، لتكون بذلك المرة السادسة التي يتولى فيها نتنياهو رئاسة الوزراء.

وجاءت نتيجة التصويت في الكنيست بموافقة 63 نائبا على حكومة نتنياهو مقابل تصويت 54 نائبا ضدها. وأدى نتنياهو وأعضاء حكومته اليمين بعد تصويت البرلمان.