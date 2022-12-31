رئيس الجزائر: يتعين على فرنسا التخلص من عقدة المستعمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إن على فرنسا "التخلص من عقدة المستعمر" على حد تعبيره وذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تصريحات المقابلة والتي قال فيها تبون: "لقد أصبح من المستعجل فتح عهد جديد للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، فبعد مرور 60 عاما عن الحرب يجب المرور إلى أمور أخرى. وإن كانت الذاكرة جزء من جيناتنا المشتركة، فنحن نتشارك كذلك عددا من الاهتمامات الأساسية ولو اختلفت وجهات نظرنا".

وتابع قائلا: "يتعين على فرنسا التخلص من عقدة المستعمر كما على الجزائر التحرر كذلك من عقدة المستعمر، فالجزائر الآن قوة افريقية لا تمت بصلة لما كانت عليه في 1962".

وبخصوص "تفاهمه" مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد تبون أنه "بالطبع لدينا نوعا من التوافق"، مشيرا إلى أنه "يرى في الرئيس الفرنسي تمثيلا لجيل جديد بإمكانه إنقاذ العلاقات بين البلدين".