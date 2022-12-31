قرقاش يعدد مشاهد وانجازات بارزة بالإمارات العام 2022

نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أنور قرقاش، مستشار الرئاسة الإماراتي سلسلة تغريدات تطرق فيها لعدد من أبرز المشاهد والإنجازات لبلاده العام 2022.

وقال قرقاش: "ونحن على اعتاب عام جديد وبقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وإخوانه تتطلع الامارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة. سيادتنا وموقعنا السياسي وعمقنا الاقتصادي وكفاءاتنا الوطنية ومشاريع المستقبل والعلوم والتكنولوجيا سبيلنا إلى تعزيز مسيرتنا المباركة والبناء على تجربتنا الرائدة".

وتابع قائلا: "وقد شهد العام 2022 انتقالاً سلساً ومنظماً للسلطة السياسية في دولة الامارات، حيث تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفاً للشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، لتكرس الإمارات سمعتها الاقليمية والعالمية دولة للأعراف والمؤسسات والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي".

وأضاف: "وحقق الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2022 انجازات عديدة ومراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، ووظفت الدولة نجاحها التنظيمي في مواجهة جائحة كوفيد لتعزيز موقعها الاقليمي والدولي، ويبشر النمو الاقتصادي الكبير هذا العام وبيئة المال والاعمال الملهمة بعقود مقبلة من التفوق والريادة".

وأردف: "واصلت الامارات تعزيز الجسور إقليمياً ودولياً، مكرسة موقعها في هذا الشأن عبر مجموعة من المبادرات الدبلوماسية المستندة إلى إيمان عميق بأولوية التواصل والحوار ونبذ الخلافات، ومن هذا المنطلق كانت القوة الناعمة للإمارات حاضرة بقوة لدعم ملفات الاستقرار والازدهار الاقليمي والدولي".