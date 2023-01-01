نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شاب وفتاة بأعمال منافية للآداب في أحد الطرق العامة في مصر الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية صورة مموهة لوجه الشاب والفتاة على صفحتها الرسمية بموةقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وقالت الداخلية المصرية في تعليق: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شاب وفتاة يقومان بأعمال منافية للآداب بالطريق العام.. بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد الشاب والفتاة (مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية).."

وتابعت الداخلية المصرية: "بمواجهتهما (الشاب والفتاة) أقرا بصحة إرتكابهما الواقعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".