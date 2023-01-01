نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفر انفجار قنابل فسفورية لدى التعامل مع متفجرات قديمة، السبت، عن وقوع إصابات جراء الحادث، حسب بيان للجيش الأردني.

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية عن بيان للجيش الأردني، قوله إن انبعاث دخان فسفوري كثيف نتج عنه إصابات.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في البيان، إن عددًا من القنابل الفسفورية انفجر ظهر يوم السبت، مما أدى إلى وقوع حريق وانبعاث دخان فسفوري كثيف، وذلك خلال التعامل مع متفجرات قديمة في موقع تدمير الذخائر.

ونتيجة للانفجار أصيب المعنيون بالتفجير بضيق التنفس نتيجة استنشاق مادة الفسفور، وتم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن الحسين وحالتهم الصحية جيدة، وفقا للبيان.

وأفاد المصدر بمعاناة حالة من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وجرى تحويل الحالة إلى مدينة الحسين الطبية.