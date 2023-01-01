تفاعل على تنبؤات ميشيل حايك عن محمد بن سلمان والسعودية بـ2023

نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تنبؤات اللبناني، ميشيل حايك لمستقبل السعودية في العام 2023 الأمر الذي أثار تفاعلا.

وجاءت تنبؤات حايك في ليلة رأس السنة 2023 على قناة MTV اللبنانية.

وقال حايك تنبؤاته عن السعودية: "كؤوس وميداليات وسكورات ونقاط وأهداف وبطولات رياضية للمرأة السعودية.. راشد الماجد فنان من قمة إلى قمة بلا حصانة بإحدى محطاته بتكون مكشوفة.. تنحرف الأنظار لبعض الوقت لموسم الرياض إثر حدث مفاجئ.."

وتابع قائلا: "أجندة القيادة السعودية دسمة ومليانة تطورات وأحداث أمنية تستدعي تأهب فتحرك فضرب بيد من حديد.. سؤالين كبار محول واحد في السعودية رح يكونوا، الأول من هو ولي العهد الجديد؟ والثاني ليش في ولي عهد جديد؟ تركي آل الشيخ بيخوض أشرس المعارك وأخطرها بوجه الحساد والمحافظين.."

وأضاف: "الأمير محمد بن سلمان على حلبة لإجراء مواجهة ومصالحة بوقت واحد، الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكية.. انتفاضة استباقية من محمد بن سلمان لقطع الطريق على كل جديد بملف خاشقجي وغيره.. الملك سلمان في المرحلة المقبلة بكون محور أخبار تتداخل فيها حقائق وشائعات.."