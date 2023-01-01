دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية المغربية، السبت، أنها ستمنع دخول المسافرين القادمين من الصين مهما كانت جنسياتهم وذلك على خلفية تطورا جائحة فيروس كورونا "كوفيد".

جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية قالت فيه: "تابعت المملكة المغربية عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية.. وعلى إثر ذلك، وبعد الاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة".

وتابعت الخارجية في بيانها أن هذا الإجراء الاستثنائي "سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر".

وأضافت أن هذا الإجراء "لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تظل المملكة متشبثة بها بشدة".