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نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أيام من الموافقة الكنيست (البرلمان) على تشكيل حكومته الجديدة.

وأفاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن نتنياهو تحدث عبر الهاتف مع السيسي.

وأعرب السيسي ونتنياهو "عن رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدمًا على جميع الأصعدة وفي مواصلة العمل، بما في ذلك إزاء التطورات التي وقعت مؤخرًا على الساحتين الدولية والإقليمية"، بحسب ما أورده جندلمان عبر تويتر.

وأكد الجانبان "أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن قدمًا، لمصلحة الشعبين وجميع شعوب الشرق الأوسط".

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي هنأ نتنياهو على توليه منصبه رسميًا ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأكد السيسي "مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين"، وفقا للبيان.

وشدد السيسي على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

يأتي الاتصال بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، على تشكيل حكومة نتنياهو، اليمينية المتشددة، ليتولى رئاسة الوزراء للمرة السادسة.