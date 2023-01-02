سوريا: عودة مطار دمشق للخدمة بعد تعليقها بضع ساعات إثر "عدوان جوي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح الاثنين (بتوقيت دمشق)، بعد بضع ساعات من خروجه عن الخدمة، إثر غارة جوية، حملت السلطات السورية إسرائيل مسؤوليتها.

وقالت الوزارة إن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار "الناجمة عن العدوان الإسرائيلي" منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وكانت السلطات السورية أعلنت، فجر الاثنين، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين اثنين إثر قصف بالصواريخ، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرًا ما تقر بالهجمات على سوريا.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفًا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة".

ومطار دمشق الدولي هو أحد مطارين دوليين يعملان في سوريا. وخرج من الخدمة لفترة مؤقتة سابقا بسبب غارة جوية أخرى في يونيو/حزيران 2022.