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(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الاثنين، في بيان، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين لتهنئته على تعيينه في منصبه.

وكان كوهين ذكر، في أول خطاب له قبل ساعات فقط من اتصال بلينكن، أنه يعتزم التحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء، كما تحدث عن قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، بحسب تقارير محلية.

ولم يذكر البيان الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على وجه التحديد حرب أوكرانيا أو روسيا ضمن قائمة الموضوعات التي تمت مناقشتها، لكنه أشار إلى إجراء محادثات حول "التحديات المشتركة".

وذكر برايس، في البيان، أن بلينكن "ناقش الجهود الأمريكية المستمرة لتعزيز المصالح المشتركة مثل تكامل إسرائيل الإقليمي بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال منتدى النقب، ومعالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك التهديد من إيران وتعزيز القيم التي كانت في صميم العلاقات الثنائية منذ عقود".

وأضاف المتحدث أن "بلينكن أكد أيضا على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية، وأمن إسرائيل ".

وقال برايس: "الوزير شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة المستمر بحل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرضه للخطر".

وفي تغريدة، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه هنأ نظيره الإسرائيلي وذكر له أنه "بناء على التزامنا القوي بأمن إسرائيل، يمكننا معا تعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة"، وتابع: "نحن نؤيد بقوة حل الدولتين ونعارض أي شيء يهدده".