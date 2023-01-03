دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن محمد حسيني، مساعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في البرازيل، على هامش مشاركتهما في حفل تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا.

وأكد حسيني على ضرورة استمرار المحادثات التي بدأت بين طهران والرياض في العراق، وفقا لوكالتي أنباء "تسنيم" و"مهر" الإيرانيتين.

وذكرت الوكالتان الإيرانيتان أن وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية مناقشة الأوضاع والاهتمامات القائمة الواحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة، مؤكدا أن نوع العلاقات بين البلدين يؤثر على المنطقة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، بأن "الأجواء الحالية إيجابية ونأمل عقد جولة جديدة من الحوار بناء على حسن النية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).