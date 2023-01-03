دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الثلاثاء، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو بأنه "ضعيف"، لأنه أسند إلى "أكثر رجل غير مسؤول في الشرق الأوسط، المكان الأكثر انفجارا في الشرق الأوسط".

وجاءت تصريحات لابيد بعد أن زار الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مجمع المسجد الأقصى، الثلاثاء. ويشكل الموقع، المعروف للمسلمين باسم الحرم القدسي الشريف وجبل الهيكل بالنسبة لليهود، نقطة اشتعال تاريخية، نظرا لقداسته لكل من المسلمين واليهود.

ووصف لابيد في تغريدة على تويتر، الزيارة بأنها "استفزاز سيؤدي إلى عنف سيعرض حياة الناس للخطر ويكلفهم أرواحهم"، وقال إن الوقت قد حان لنتنياهو ليقول لبن غفير: "لا تذهب إلى جبل الهيكل لأن الناس سيموتون".

من جانبه، قال بن غفير في تغريدة على تويتر: "الحكومة الإسرائيلية التي أنا عضو فيها لن تستسلم لمنظمة إجرامية دنيئة". وأضاف: "جبل الهيكل مفتوح للجميع وإذا اعتقدت حماس أن تهديداتها لي سوف تردعني، فيجب أن تفهم أن الزمن قد تغير، وأن هناك حكومة في القدس".