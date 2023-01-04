الخارجية الأمريكية "قلقة للغاية" من زيارة بن غفير إلى مجمع الأقصى

اتهم بتحريض العنصرية ضد العرب.. من هو إيتمار بن غفير الذي قد يحظى بنفوذ في حكومة نتنياهو؟

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن وزارته "قلقة للغاية" من زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير إلى مجمع المسجد الأقصى في القدس، المعروف باسم "جبل الهيكل" لليهود، يوم الثلاثاء.

وأضاف برايس، في إفادة: "هذه الزيارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة العنف، كما قلنا، ونحن قلقون للغاية من أي إجراءات أحادية يمكن أن تفعل ذلك، نعم، نحن قلقون للغاية من هذه الزيارة".

وذكر أن المسؤولين الأمريكيين "أجروا محادثات مباشرة اليوم مع ممثلي مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بخصوص هذه الزيارة، والرسالة التي نقلناها تتوافق تماما مع الرسالة التي نقلتها إليكم جميعا".

وأكد أن الولايات المتحدة "تقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس".

وقال: "نحن نعارض أي إجراءات أحادية الجانب تقوض الوضع التاريخي الراهن، إنها غير مقبولة، وقد شدد الرئيس (جو بايدن) في السابق على ضرورة الحفاظ على هذا الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف/ جبل الهيكل، كما فعل وزير الخارجية، لقد فعلنا ذلك مرارا وتكرارا مع شركائنا الإسرائيليين، وقمنا بذلك مرارا وتكرارا مع شركائنا الأردنيين، الذين نقدر دورهم الخاص كوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، وهذه رسالة سنواصل تعزيزها".