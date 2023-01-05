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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، خالد أبو النجا تغريدة في رد على تغريدة سابقة لليوتيوبر المصري المعارض، عبدالله الشريف قال فيها "مفيش حد في صف معاك أصلاً".

تغريدة أبو النجا جاءت في رد على تغريدة لعبدالله الشريف تعود للعام 2019 وقال فيها: "ما احنا في صفنا فنانين ومؤثرين ومشاهير وعلماء برة مصر، ما توافقوا اعملكم فيديو مجمع تطالبوا بيه المخلوع بالرحيل وانا مستعد اجيب كاميرتي والف عليكم بلد بلد، واهي تبقى حاجة محترمة نرد بيها على بالوعة المجاري اللي طفحت دي، هاه موافقين؟".

ورد على تعليق أبو النجا قال عبدالله الشريف: "التويتة من تلات سنين يا خالد لما كنت مفكركم رجالة".

ويذكر أن عبدالله الشريف كان من بين الداعين إلى مظاهرات في مصر بتاريخ الـ11 من نوفمبر/ تشرين أول الماضي ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والتي علق عليها النائب بالبرلمان المصري قائلا بتغريدة حينها: "بعد فشل المتآمرين، راحوا يطلبون من خلاياهم النائمة التأجيل، مساكين، يستحقون الشفقة، يظنون أن معاناة الشعب المصري ستدفعه إلى تخريب بلاده والاستجابة لمطامعهم في العودة لحكم مصر مجددا، خسئتم.."