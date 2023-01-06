ابنة صدام حسين تعيد نشر فيديو عرض عسكري لجيش العراق أمام والدها وتعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، مقطع فيديو لعرض عسكري للقوات المسلحة العراقية أمام والدها في عهده، وذلك بذكرى تأسيس الجيش العراقي الذي يصادف الـ6 من يناير/ كانون الثاني.

جاء ذلك في تغريدة لرغد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، قائلة بتعليق: "تحية عز وفخر لأبطال الجيش العراقي الباسل الذين كتبوا بدمائهم الطاهرة أروع قصص البطولة في معارك الدفاع عن العراق وفلسطين والأمة العربية، رحم الله شهداء جيشنا وكل شهداء المسلمين.. يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذنه تعالى.."

ويذكر أن رغد سبق ونشرت مقطع الفيديو ذاته العام الماضي قائلة بتغريدة حينها: "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق وقدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع امام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003".

ويذكر أن رغد قالت لـCNN، في أول مقابلة صحفية لها منذ إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006، إنها لم تشاهد أبدا لحظاته الأخيرة وترفض مشاهدتها، مضيفة: "تفاصيل إعدامه صعبة ومؤلمة... ولكنه كان رحيلا مشرفا.. والدي مكانته كبيرة وروحته كبيرة وباعتقادي هو رجل ما كان يروح روحة أقل من هيك... روحة مشرفة لي ولأولادي وأخواتي وأولادهم ولكل اللي يحبوه ولكل اللي عندهم مكانة كبيرة له".