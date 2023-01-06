السعودية.. فيديو حركة من محمد بن سلمان مع أمير الرياض العام 2019 يبرز مجددا

الشرق الأوسط
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04:08
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع أمير العاصمة، الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

ويعود مقطع الفيديو الذي تناقله نشطاء عن قناة الإخبارية السعودية إلى منتدى برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي رعاه ولي العهد السعودي في يناير/ كانون الثاني العام 2019.

وألقى نشطاء الضوء على قيام ولي العهد السعودي بخلع "البشت" الذي كان يرتديه لحظة نزوله من السيارة قبل أن يسلّم على أمير الرياض الذي كان لا يرتدي "بشتا" الأمر الذي أثار تفاعلا عن "تواضع" الأمير محمد بن سلمان.

وكتبت صاحبة حساب نجلاء العتيبي تغريدة بتعليق على الفيديو قالت فيها: "تمدنا وتطورنا وسابقنا العالم ولله الحمد والمنه.. لكن مازلنا نحتفظ بأخلاقنا الكريمة وسلومنا في احترام الكبير اللي تربى عليها اهل الجزيرة حتى قبل الإسلام! سمو سيدي يعطي درس في التقدير والاحترام للأجيال القادمة لما خلع البشت في ثواني احترامًا لسمو امير الرياض".

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