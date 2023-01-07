دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة، المصريين من الانسياق وراء الشائعات والأحاديث "التي تصدر من أشخاص غير مسؤولين، وهم ليسوا على علم بحقيقة ما يحدث داخل الدولة".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي زارها لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد: "أقول لكل المصريين، في كل مناسبة، متديش ودنك لحد أقل ما فيه إنه مش مسؤول".

وقال الرئيس المصري: "أنا شايف إن الناس قلقانة وخايفة، وإذا كان كلامي يطمأنكم لازم تطمأنوا إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة، ما تخافوش".

وذكر السيسي، خلال كلمته التي نقلتها قنوات تلفزيونية خلال الاحتفال: "من فضلكم ماتخافوش لأن ربنا موجود ولن يتخلى عنا، هيسيبنا يعني؟ ربنا يقدر يعمل أي حاجة طيبة لنا".

وأضاف أن "الأزمة الأخيرة في العالم تأثيراتها كبيرة جدا، والدنيا بعدها ستكون مختلفة عما قبلها، والأزمة الاقتصادية سوف تؤثر على دول كثيرة، لو استمرت الحرب (الأوكرانية) هذه السنة أو أكثر، ولكننا كدولة ماشيين كويس وإن كنا بنعاني، ولكن لا يجب ألا نخاف أو نقلق، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟".

ووجه السيسي تحية تقدير للبابا تواضروس الثاني، وقال: "في كل مرة أسمع حديث له أو حتى الكتاب الذي صدر عنه أجد فيه بلاغة وحكمة عظيمة جدا ومنها مقولته (الأديان تتوافق وليس من اللازم أن تتطابق)".

وأضاف: "يجب أن تستمر محبتنا لبعض دون تمييز أبدا، وأننا محتاجين دايما نؤكد في كل مناسبة، أننا واحد ومفيش أي شكل من أشكال التمييز بينا، وأن أي شكل من أشكال التفرقة بيننا لا ينجح أبدا".