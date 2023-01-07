مفتي عُمان يغرد بـ"آيات الله تتوالى نذرها" عن الطقس بأمريكا

تحولت إلى قوالب متجمدة.. شاهد ما حدث للمنازل في أمريكا بسبب عاصفة ثلجية قوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي الضوء على الأحوال المناخية التي تشهدها ولايات بأمريكا وأنها "آيات الله تتوالى نذرها".

جاء ذلك في تغريدة للخليلي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "لا تزال آيات الله تعالى تتوالى نذرها وتتواصل عبرها فيما حدث من الأحوال المناخية المزعجة في ولايات شتى من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل رقت القلوب القاسية أو تراجعت النفوس الغارقة في ضلالها وعماها؟!".

وتابع مفتي عُمان قائلا: "فإلى متى هذا التصامم والتعامي عن بوارق الإنذار وقوارع العبر؟.."

ويذكر أن عاصفة شتوية قوية تسببت في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وفي تساقط كثيف للثلوج في معظم أنحاء الولايات المتحدة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتسببت في هطول أمطار شديدة، ودرجات حرارة منخفضة بشكل كبير، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي.

ووفقًا لخدمة الطقس الوطنية بأمريكا بلغت سماكة الثلوج في منطقة بوفالو في نيويورك أكثر من متر.