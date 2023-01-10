محكمة إيرانية تقضي بسجن ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني 5 سنوات

وسط إدانات دولية واسعة.. إيران تعدم شابين شاركا في احتجاجات ضد النظام

موجة الإعدام تستمر.. إيران تعدم شابين "شنقًا" لمشاركتهما بالاحتجاجات في البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة إيرانية، الثلاثاء، حكما بالسجن 5 سنوات بحق فايزة رافسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بحسب ما أعلنت محاميتها.

وقالت محاميتها ندى شمس، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني حكم عليها بالسجن 5 سنوات، وأضافت أن الحكم ضد فايزة رفسنجاني، "ليس نهائيا".

وأوضحت المحامية ندى شمس أن موكلتها فايزة رفسنجاني، وهي ناشطة معروفة "لا تزال في السجن، وهناك قضايا أخرى ضدها".

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الموالية للدولة، الثلاثاء، إن المدعي العام في طهران وجه الاتهام إلى فايزة رفسنجاني، العام الماضي بتهمة "الدعاية ضد النظام".

واعتقلت فايزة رفسنجاني ونقلت إلى سجن إيفين في سبتمبر/أيلول، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وخلال العقد الماضي، سجنت فايزة رفسنجاني عدة مرات، لإدلائها بتصريحات مناهضة للحكومة والمشاركة في الاحتجاجات.

وكان والدها ثوريا، وقد حارب نظام الشاه وسياساته الاجتماعية والاقتصادية ذات الميول الغربية، ولكنه دفع باتجاه برامج التحرير والخصخصة عندما أصبح رئيسا بعد عام من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية.

وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجات واسعة على خلفية موت الفتاة الإيرانية من أصل كردي مهسا أميني، بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق بداعي عدم ارتداء الحجاب بطريقة ملائمة.