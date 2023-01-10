نشر الثلاثاء ، 10 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو "مخل بالآداب العامة"، على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تكشف عن جنسيتها.

كما أعلنت الداخلية السعودية عن القبض على مواطنين اثنين وشخص آخر نيجيري بسبب تصوير ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على تويتر بأن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على امرأة "ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة".

وأضاف البيان أن شرطة الرياض ألقت القبض أيضا على "مقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان بأنه جرى إيقاف المتهمين الأربعة واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.